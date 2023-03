A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, foi liberada neste sábado (4) do ventilador de respiração mecânica, de acordo com o último boletim da Santa Casa de Anápolis. Ela passou por uma traqueostomia na sexta-feira (3) e já está sem sedação, mas ainda não despertou. A jovem foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital dia 17 de fevereiro, por causa de uma reação alérgica grave ao cheiro da pimenta bode.

Ainda de acordo com o boletim da Santa Casa de Anápolis, a pressão arterial da trancista se manteve estável, apesar de episódios de febre nas últimas 24 horas.

A última atualização do estado de saúde da jovem trazida pelo POPULAR informava que ela seguia entubada, com baixo suporte no ventilador mecânico, sem sedação, mas sem despertar neurológico.

Relembre o caso

O namorado de Thaís, Matheus Lopes de Oliveira, contou que a jovem almoçava na casa dele quando ela passou um pouco de pimenta no nariz e cheirou. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", relembrou.

A jovem precisou ser reanimada no Hospital Evangélico Goiano (HEG), e depois foi encaminhada para a Santa Casa, onde continua internada.

Thaís tem duas filhas, uma de seis e outra de sete anos.