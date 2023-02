A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada após cheirar pimenta, segue em estado grave, segundo o boletim médico desta quarta-feira (22) da Santa Casa de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo o hospital, a jovem fará uma nova tomografia no final desta tarde.

Thais está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ela segue mantendo quadro respiratório e sedada para proteção neurológica, não apresentou febre no período. A paciente segue em estado grave, sem alterações e mantendo medicação para controle de pressão”, detalha o boletim.

Relembre

A jovem foi internada na última sexta-feira (17), por volta das 12h, após cheirar uma pimenta na casa do namorado, na Vila Jaiara, em Anápolis. Matheus Lopes de Oliveira contou que a namorada estava almoçando quando começou a conversar com os pais dele sobre pimenta.

"Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou o Matheus.

De acordo com a família, a trancista tem asma, mas nunca havia tido um quadro grave de reação alérgica. Inicialmente, ela foi levada ao Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Entretanto, Thais teria ficado sem oxigenação no cérebro por cerca de oito minutos.

Entenda a reação

Ao g1 Goiás, a alergista e imunologista Lorena de Castro explicou que a reação da jovem se trata de uma alergia rara. “Alergia a pimenta é extremamente rara, mas tem relatos na literatura. Ela entra no que chamamos de especiarias e alguns outros alimentos”, disse. A médica destaca que é importante identificar essa alergia para evitar reações como a de Thais.

