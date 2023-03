Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, a trancista que foi internada após cheirar pimenta, voltou a respirar com ajuda de aparelhos em apenas alguns momentos do dia. A informação é do boletim médico divulgado neste domingo (5) pela Santa Casa de Anápolis, onde Thaís está internada desde 17 de fevereiro, por causa de uma reação alérgica grave a pimenta bode.

Ainda de acordo com o hospital, a paciente está com a traqueostomia, desde sexta-feira (3) e continua sem sedação, mas ainda não despertou. A jovem não apresentou febre nas últimas 24 horas e a pressão arterial está estável. A Santa Casa ressaltou que o estado de saúde de Thaís continua grave e necessita de cuidados intensivos.

O POPULAR mostrou neste sábado (4) que o boletim médico da trancista informou que ela já respirava sem a ajuda de aparelhos e tinha passado por traqueostomia no dia anterior. Ela ainda apresentava episódios de febre.

Relembre o caso

O namorado de Thaís, Matheus Lopes de Oliveira, contou que a jovem almoçava na casa dele quando ela passou um pouco de pimenta no nariz e cheirou. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", relembrou.

A jovem precisou ser reanimada no Hospital Evangélico Goiano (HEG), e depois foi encaminhada para a Santa Casa, onde continua internada.

Thaís tem duas filhas, uma de seis e outra de sete anos.