A trancista Thais Medeiros, de 25 anos, internada após uma severa reação alérgica ao cheirar "pimenta bode" continua sedada após passar por uma tomografia no crânio, segundo o boletim médico desta quinta-feira (23) da Santa Casa de Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia. A mulher segue em estado grave.

A jovem está internada desde o dia 17 de fevereiro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O documento afirma que a sedação se mostra necessária para proteger o cérebro da paciente. A mulher teve febre mas consegue manter o quadro respiratório. Ela também está medicada para o controle da pressão.

Na segunda-feira (23), o POPULAR mostrou que após uma outra tomografia, o exame mostrou que a jovem apresentou um edema cerebral.

A mãe de Thais, Adriana Medeiros, diz que os problemas de saúde da filha relacionados a respiração são de família e que a jovem nunca fumou, bebeu ou usou qualquer tipo de droga.

Ela tem duas filhas, uma de seis e outra de sete anos. “São filhas lindas e maravilhosas. Se Deus quiser essas meninas vão fazer com que ela se levante”, disse a mãe da jovem.

Entenda o caso

Segundo Matheus Lopes de Oliveira, namorado de Thais, ela estava almoçando na casa dele, quando a jovem passou mal. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou.

A princípio, a jovem foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Depois, foi encaminhada à Santa Casa após ter uma parada cardiorrespiratória, onde segue internada.