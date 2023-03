A auxiliar de educação infantil, Anna Paula Ferreira, de 20 anos, lamentou a morte dos cinco familiares que perdeu no acidente que aconteceu na BR-452, em Itumbiara, no sul de Goiás. A família explicou que as vítimas de 33, 27, 25, 20 e 4 anos estavam voltando da missa de formatura de uma das jovens que morreram.

“A dor que estamos sentindo é indescritível. É um pedaço da gente que foi embora. Arrancaram da gente cinco vidas, cinco pessoas importantes, nada vai preencher o vazio”, disse a jovem.

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (2). Anna explica que era irmã de criação de Thiago e Mariany, uma vez que seu pai casou com a mãe deles e que, desde então, os três foram criados juntos. Ela também lamentou a perda de Thiago e Thalita, que era sua cunhada.

“Eles estavam conseguindo conquistar as coisinhas deles, estavam com a vida encaminhada”, complementou.

O velório das cinco vítimas estava previsto para começar no Ginásio José Amâncio, em Bom Jesus de Goiás. Logo em seguida, deve ser realizado o enterro, em que a previsão de início está para às 18h30.

Acidente na BR-452

O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (2), Km 170 da rodovia. Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou destruído (veja fotos abaixo).

“A família saía da formatura de uma das vítimas em Itumbiara com direção a Bom Jesus de Goiás. No carro da frente, viajava o pai e uma irmã [das vítimas], eles assistiram ao acidente pelo retrovisor”, detalhou o inspetor Newton Morais, da PRF.

Vítimas

Thiago Cândido Martins Oliveira (33 anos)

Mariany Candida Martins Oliveira (25 anos)

Thalita Rafaella Nogueira do Nascimento (27 anos)

Maria Alice Martins Pereira (4 anos)

Julia Gabriella Martins (20 anos)

Anna conta que o pai de algumas das vítimas estava no carro da frente e viu o que aconteceu.

“Ele caiu no mesmo buraco e ficou olhando pelo retrovisor. Quando viu os meninos também caíram [no buraco], só [que] quando ele viu, já não viu mais o farol do carro deles”, completou Anna.

Segundo uma outra familiar das vítimas, Thiago e Thalita eram de Cuiabá (MT) e vieram a Goiás para a formatura de Mariany. Já a própria formanda, Maria Alice e Júlia, eram de Bom Jesus de Goiás.

Em nota, a Prefeitura de Bom Jesus informou que vai decretar luto oficial de 3 dias e lamentou a morte de Mariany Martins e Júlia Gabriela, que eram servidoras da Secretaria Municipal de Saúde (leia nota no fim da reportagem)

Nota da Prefeitura de Bom Jesus de Goiás

A Prefeitura de Bom Jesus irá decretar luto oficial de 3 dias e lamenta profundamente a morte das Servidoras da Secretaria Municipal de Saúde Mariany Martins e Júlia Gabriela, e dos seus familiares

Prestamos aqui nossas homenagens e deixamos nossos mais sinceros sentimentos a Servidora Marcirene Martins e todos os seus amigos e familiares.

A ultima despedida está sendo organizada para o dia de amanhã, 04 de Março de 2023, ainda sem o horário divulgado e com local provável, no ginásio municipal.