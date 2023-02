Uma jovem de 25 anos foi morta pelo ex-namorado na madrugada da última sexta-feira (17), em Formosa. De acordo com a Polícia Civil (PC), momentos antes de ser assassinada, Lalhia Lopes Silva usou um aplicativo de mensagens para pedir socorro à mãe.

Segundo as investigações, a jovem estava em casa quando o ex-namorado teria ido até o local e começado uma discussão. Na sequência, ele agrediu a jovem, que se trancou no banheiro e pediu socorro para a mãe dela.

Nas mensagens, a jovem diz que o ex-namorado estava no local com uma faca. “Vem com a polícia. Não vem só. Por favor. Socorro”, clamou a vítima.

O delegado à frente do caso, Danilo Meneses, detalhou que a mãe da vítima, de 49 anos, foi até o local para ajudar a filha, e acabou sendo esfaqueada pelo suspeito. De acordo com o delegado, desesperada, Lalhia teria saído do banheiro para socorrer a mãe, momento em que também foi esfaqueada.

A PC detalhou que, após o fato, o suspeito fugiu do local. Mãe e filha foram socorridas, mas Lalhia não resistiu aos ferimentos e morreu.

Prisão

De acordo com a Polícia Civil, após fugir, o suspeito publicou mensagens em tom intimidador em que afirmava que processaria as pessoas que o estavam acusando pelo crime.

Na manhã desta segunda-feira (20), Danilo Meneses informou que o suspeito foi localizado e preso, em Anápolis, a 230 km de Formosa, onde o crime aconteceu. Ele será investigado pelos crimes de feminicídio - homicídio em razão do gênero, contra Lalhia, e de tentativa de feminicídio, contra a mãe dela.

Se condenado, o suspeito poderá pegar até 50 anos de prisão.

Por não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não localizou a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.

