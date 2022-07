Cidades Jovem morre afogado ao salvar criança no Lago Corumbá, em Caldas Novas Os dois não tinham nenhum parentesco e a região do lago onde estavam era uma área de risco

Um jovem de 23 anos, identificado como Gabriel Vargas Jandré Ribeiro, morreu ao salvar uma criança que estava se afogando, no Lago Corumbá, em Caldas Novas, nesta terça-feira (26), por volta das 14 horas. A criança passa bem. Gabriel estava com a família aproveitando as férias na cidade. Ele era do Setor Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. Ao avistar a cria...