Cidades Jovem morre afogado em rio de Corumbá de Goiás Bombeiros informaram que rapaz fazia uso de bebidas alcoólicas no local

Um rapaz de 25 anos morreu afogado no Rio Corumbá, em Corumbá de Goiás, na tarde do último domingo (8). Adriano de Souza Melo, 25 anos, estava acompanhado de amigos nas proximidades da “prainha” quando desapareceu no rio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os mergulhadores encontraram o corpo do rapaz a cerca de 5 metros de profundidade. Testemunhas relata...