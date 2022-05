Cidades Jovem morre após cair de moto aquática em Planaltina de Goiás Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sem colete salva-vidas

Um jovem de 25 anos morreu após um acidente com uma moto aquática na Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás, cidade no entorno do Distrito Federal. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele caiu do veículo na tarde do último domingo (1) e acabou se afogando. Segundo o comandante Bráulio Flores do 23° Batalhão de Planaltina de Goiás, o corp...