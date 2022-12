Um jovem de 26 anos morreu, na última quarta-feira (14), após sofrer uma descarga elétrica enquanto fazia a instalação de placas de energia solar, em Anápolis. Lucas Vitor Sardinha da Conceição fazia o serviço em uma empresa atacadista na BR-060 e teria subido até a parte de cima do local para realizar alguns reparos, quando levou a descarga. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com a gerente de marketing da atacadista, a empresa em que Lucas trabalhava havia sido contratada para realizar a instalação das placas fotovoltaicas.

A gerente afirma que o rapaz teria subido até a parte de cima, cerca de quatro metros de altura, pela parte de fora e em um dia de chuva, o que era vetado. “Não fomos comunicados. Não sabíamos que eles haviam colocado a escada do lado de fora”, disse.

Ainda conforme a gerente, a empresa prestou os primeiros-socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros. A corporação informou ter sido acionada para atender a ocorrência, mas encontrou Lucas em parada cardiorrespiratória provocada pelo choque elétrico.

O jovem foi levado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas segundo a unidade, chegou já sem vida.

Em nota, a Pérola Distribuição lamentou a morte de Lucas. “Neste momento de dor, o Grupo Pérola se une às manifestações de solidariedade e de apoio à família e acompanha a apuração dos fatos. Reiteramos que a empresa preza pelo cuidado e segurança de todos seus colaboradores e prestadores de serviços”, finalizou.

Já a Energize Soluções, empresa onde Lucas trabalhava, se referiu ao rapaz como “uma pessoa admirável e que com certeza deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra de conhecê-lo.

Em nota a Energize Energia Solar afirmou que prioriza assistência à família que teve essa lastimável perda e que a equipe sentirá muito a falta de Lucas. A empresa declarou que atua pautada no cumprimento de todas as normas vigentes no tocante a legislação trabalhista e à segurança e medicina do trabalho.

A Energize afirmou também que os empregados que integram o quadro da empresa desempenham suas atribuições com a utilização de EPI’s de acordo com cada função, primando pela máxima segurança e proteção no ambiente laboral e que as causas do acidente estão sendo apuradas.

A instituição informou também que presta serviços ao Grupo Pérola há 3 anos e que no local do acidente o serviço era feito há mais de 40 dias, com a obra devidamente regulamentada e sendo executada de acordo com todas as exigências legais.

O caso é tratado pela Polícia Civil como acidente de trabalho e será investigado pela 6ª Delegacia de Polícia de Anápolis.

