Jovem morre após levar descarga elétrica no quintal de casa, em Cezarina

*Atualizada em 7/12 às 9h56 Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta, no final da manhã da última segunda-feira (5), nos fundos do quintal da casa onde morava com o namorado, em Cezarina, região Central de Goiás. A suspeita é que Sara Julia Lourenço tenha sofrido uma descarga elétrica após encostar no fio de uma cerca elétrica improvisada na residência. Conforme...