Jovem morre após ser esfaqueado no bar, em Campo Limpo de Goiás

Um jovem de 19 anos identificado como Marcos Vinícius Gomes da Silva faleceu após ser esfaqueado em um bar de Campo Limpo de Goiás, aproximadamente 62 km de Goiânia. O caso aconteceu no último domingo (24). De acordo com a Polícia Militar (PM), mesmo ferido o rapaz se deslocou até outro estabelecimento comercial para pedir ajuda. No local, o Serviço de Atendimento Móvel ...