Cidades Jovem morre após ser espancado e atropelado, em Goiânia; vídeo Câmeras de segurança mostram homens brigando e, logo depois, um carro passa por cima da vítima ao menos sete vezes; um dos suspeitos do crime foi preso

Um homem morreu após ser agredido e atropelado no Setor Faiçalville, em Goiânia. Câmeras de segurança da vizinhança registraram o momento em que dois homens aparecem brigando com a vítima e agredindo-a e, logo em seguida, um carro atropela e passa com o carro por cima dela ao menos sete vezes. A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) informou que um dos suspeitos d...