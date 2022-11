O jovem Ícaro Noberto de Araújo, de 27 anos, morreu após ter 90% do corpo queimado em uma explosão em uma aeronave, em Flores de Goiás, a 437 km de Goiânia. Ele foi socorrido consciente e contou aos médicos que a explosão aconteceu enquanto abastecia a aeronave com combustível. O caso aconteceu na última quarta-feira (16), e o jovem foi sepultado neste sábado (19), no Ceará.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Santa Madalena, em São João D’Aliança, mas devido à gravidade do caso, foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Em entrevista ao G1, a chefe de enfermagem do Hospital Santa Madalena, Maria Elza Vieira, informou que o jovem relatou que mexia em um tanque de combustível de avião quando aconteceu uma explosão.

A ex-namorada do jovem, Kálita Fernandes, contou que devido ao trabalho, Ícaro frequentemente ia de Flores de Goiás, onde morava, à São João D' Aliança. O jovem trabalhava para uma empresa aérea que presta serviço para produtores agrícolas. "Ele morava na fazenda com alguns amigos e já trabalhava há uns dois anos como piloto de avião", afirmou.

O corpo de Ícaro foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Brasília, seguiu para o Aeroporto de Juazeiro do Norte e de lá para Porteiras, no Ceará, onde foi enterrado no sábado (19). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que até o momento não houve nenhum registro do acidente em sua base de dados.

