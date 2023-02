Um motorista de 21 anos morreu neste sábado (4) ao ser atropelado pelo próprio carro após descer para olhar o motor e o veículo dele ser atingido por outro carro, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Depois da batida, o jovem ficou preso embaixo do veículo.

O acidente aconteceu na Avenida Eixo Primário, do Polo Empresarial de Goiás, em Aparecida de Goiânia.

A Polícia Militar disse à TV Anhanguera que o jovem estava com o sogro indo visitar parentes quando percebeu problemas mecânicos no veículo. Nesse momento, ele teria estacionado ao lado direito da rua e descido para olhar o motor.

De acordo com a PM, um outro carro que seguia no mesmo sentido que o jovem acabou batendo na traseira do carro da vítima, que estava estacionado. Com a batida, o motorista acabou sendo arrastado por alguns metros e ficou preso embaixo do próprio carro. Ele morreu no local.

O motorista que provocou a batida é um pintor que estava voltando do trabalho e indo para casa. Segundo a polícia, ele permaneceu no local, prestou socorro e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ele não foi preso.

