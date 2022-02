Cidades Jovem morre e dois ficam feridos após carro colidir em árvore, em Morrinhos (GO) Duas outras pessoas estavam no veículo e todas ficaram presas às ferragens. Uma jovem foi transferida para Goiânia e um rapaz continua internado no Hospital Municipal de Morrinhos

Em Morrinhos, município do Sul de Goiás, um jovem de 25 anos perdeu a vida na madrugada deste domingo (13) depois que o veículo que conduzia colidiu com uma árvore na Avenida Coronel Fernando Barbosa. Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ao Correio Sul Goiano, o veículo estava em alta velocidade quando passou pela rotatória próxim...