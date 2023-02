*Matéria atualizada às 17h40 de 03/02/23

Um jovem de 19 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após sofrerem uma descarga elétrica em Itaberaí, região Central do Estado. As vítimas do acidente trabalham em uma empresa de locação de tendas e estavam montando uma delas quando sofreram a descarga na tarde desta quarta-feira (1).

O acidente aconteceu em uma plantação de soja, próxima à GO-522, entre Itaberaí e Calcilândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os trabalhadores estavam carregando uma tenda quando encostaram em uma fiação e sofreram o choque. O jovem de 19 anos, identificado como João Lucas Resende Camargo, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Três trabalhadores foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Como o nome completo das vítimas não foram divulgados, a reportagem não conseguiu o estado de saúde atualizado dos três.

O corpo de João Lucas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e liberado para os familiares durante a madrugada desta quinta-feira (2). A Polícia Civil de Goiás (PCGO) vai investigar o caso.