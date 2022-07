Cidades Jovem morre em acidente após carro cair de ponte, em Jaraguá Vítima era moradora da cidade e seguia pela estrada vicinal que dá acesso ao Distrito de Mirilândia

Um morador de Jaraguá, no Centro de Goiás, morreu na madrugada do último domingo (17) depois de cair de uma ponte com o carro que conduzia. A vítima seguia pela estrada vicinal que dá acesso ao Distrito de Milrilândia quando sofreu o acidente. A Polícia Civil vai investigar o acidente, mas, até o momento, o que se sabe é que ele estava sozinho e não resistiu aos fe...