Um motociclista de 23 anos morreu na madrugada deste sábado (10), na Avenida Anhanguera com a Rua 13, do Setor Aeroviário, em Goiânia. Motorista envolvido no acidente fugiu do local sem ser identificado.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o acidente aconteceu por volta das 1h30 da manhã. O jovem foi encontrado no meio da pista da Avenida Anhanguera, sentido Padre Pelágio.

O motociclista, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no local. A Perícia Técnica e Instituto Médico Legal (IML) também compareceram no local.

A Dict informou ainda que será instaurado Inquérito Policial na Dict para continuidade das investigações sobre as causa circunstãncias do acidente e para a identificação do motorista que fugiu do local.

