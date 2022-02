Cidades Jovem morto após carro invadir portaria de prédio havia passado no vestibular para Direito Estudante de 18 anos era evangélico e frequentava a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Ele estava saindo do prédio para passear com sua cachorra

O jovem Bruno Marques Mesquita Araújo, de 18 anos, que morreu atropelado na portaria do prédio em que morava, no setor Bela Vista, em Goiânia, nesta terça-feira (8), havia sido aprovado no vestibular para o curso de Direito recentemente. Ele se preparava para sair para passear com sua cachorrinha quando um carro invadiu a guarita após colidir com outro veículo. Não havia porteiro no local. Bruno e sua família frequentavam a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, no se...