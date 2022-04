Cidades Jovem que ateou fogo em adolescente planejou crime e queria matá-la, diz polícia Vítima teve 49% do corpo queimado após a colega de sala jogar álcool e atear fogo nela

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) concluiu o inquérito do caso da jovem de 19 anos que ateou fogo em uma adolescente de 17 anos dentro de um colégio estadual de Goiânia, no dia 31 de março. A investigação concluiu que a mulher, que alegou que a vítima “implicava com o bronze dela”, agiu de forma premeditada e com intenção de matar a colega. O crime aconteceu no Col...