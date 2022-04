Cidades Jovem que ateou fogo em colega de escola é denunciada pelo Ministério Público A vítima segue internada no Hugol. Autora foi acusada de tentativa de homicídio e segue presa

A estudante que ateou fogo em uma colega de escola no dia 31 de março deste ano foi denunciada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Além da acusação pelo crime de tentativa de homicídio, o promotor Cláudio Braga Lima pede que a autora do crime indenize a vítima pelos danos causados. A denúncia contra Islane Pereira Saraiva Xavier, que fez 20 anos no dia 8 de a...