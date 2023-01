Cidades Jovem que cortou pulsos para denunciar agressão de marido ficou em cárcere quase um mês Homem chegou a ser preso, mas foi solto em audiência de custódia e não pode se aproximar da vítima. Suspeito tentou retirar companheira a força do hospital para evitar denúncia, segundo a polícia

A jovem de 28 anos que cortou os pulsos para ser socorrida e denunciar violência doméstica do marido, era mantida em cárcere privado há três semanas. À polícia, ela relatou que o marido era violento e que apanhou no dia em que decidiu se ferir. “Me deu um tapa na cara, ameaçou me matar, falou que ia quebrar minha cara e me fez ameaças. Ele é muito violen...