A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis desde a última sexta-feira (17), após cheirar pimenta, foi diagnosticada com pneumonia. A informação foi confirmada pela mãe da jovem, a manicure Adriana Medeiros.

Thaís permanece em estado gravíssimo e respirando com ajuda de ventilação mecânica. De acordo com a família, a trancista tem asma, mas nunca havia tido um quadro grave de reação alérgica.

Ainda nesta segunda-feira (20), Thais deverá passar por novos exames para avaliar o quadro neurológico.

Segundo Matheus Lopes de Oliveira, namorado de Thais, ela estava almoçando na casa dele, na Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, quando aconteceu a situação. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou o namorado.

Matheus contou que, a princípio, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Depois, foi encaminhada à Santa Casa, onde segue internada. De acordo com a mãe da jovem, ela já passava mal antes do contato com a "pimenta bode".

Reações alérgicas podem ser evitadas, contidas e tratadas precocemente, diz especialista

O POPULAR entrou em contato com a Santa Casa para obter mais informações sobre o quadro de Thais, mas a unidade informou que “segue as normativas de sigilo profissional e paciente”, e, portanto, os boletins de saúde serão passados somente para a família.