Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, está com a pressão arterial estável, e, por isso, o hospital suspendeu a medicação que ela usava para esse fim, segundo informou o boletim médico da Santa Casa de Anápolis, divulgado na manhã desta quarta-feira (1º). A jovem está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 17 de fevereiro, após cheirar pimenta.

De acordo com o hospital, a paciente segue entubada, com melhora do quadro respiratório. Thais também continua com os antibióticos - sendo que os últimos exames mostraram estabilidade da parte infecciosa - e está em fase de desmame dos sedativos.

O boletim também afirmou que Thais ficou ligeiramente febril, e ainda necessita de cuidados intensivos, já que seu estado é considerado grave.

Leia também:

Alergia a pimenta: Entenda reação que jovem pode ter tido após cheirar especiaria e passar mal

Namorado de jovem que está na UTI após cheirar pimenta diz que há “esperança que ela sobreviva"

Jovem que está na UTI após cheirar pimenta está com pneumonia, diz mãe

Caso

Segundo o namorado de Thais, Matheus Lopes de Oliveira, Thais estava almoçando na casa dele, na Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, quando passou mal. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou o namorado.

Matheus contou que, a princípio, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Depois, foi encaminhada à Santa Casa, onde segue internada.