Daniela de Souza Serra, jovem que estava desaparecida desde sábado (23) em Jussara, foi encontrada morta às margens da GO-384. Ela havia sido vista pela última vez sábado(23) dentro de um Celta Prata, na quadra da jantinha do Fabrício, localizada na Praça do Soraia, setor Planalto.

O corpo de Daniela foi encontrado por duas primas neste sábado (30) , que acionaram a Polícia Militar. De acordo com o delegado Gilvan Borges Oliveira, imagens de câmeras de segurança confirmaram que a jovem entrou no carro na noite do desaparecimento. O corpo estava com ferimentos por arma de fogo, sendo um tiro na cabeça.

Daniela foi identificada no Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Goiás após a família reconhecer o corpo. Testemunhas estão sendo ouvidas, mas ainda não há informações sobre a causa da morte, apesar de familiares confirmarem que a vítima vinha recebendo ameaças.

A jovem estava desaparecida há sete dias e um boletim de ocorrência já havia sido registrado na Delegacia de Polícia de Jussara.

Daniela deixa a mãe, Cleonice, o padastro e dois filhos, um bebê de um ano e outra criança de oito anos.

