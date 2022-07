Cidades Jovem que matou idosa em igreja, em Santa Terezinha de Goiás, sofre de esquizofrenia Yuri Ribeiro matou aposentada com uma machadinha, mas laudo afirma que ele não tinha condições de entender o caráter delituoso do que praticou

Laudo pericial aponta que Yuri Ribeiro de Brito, de 25 anos, acusado de matar com golpe de machadinha a aposentada Maria Elizabeth Castro de Oliveira, de 60, dentro de uma igreja católica em Santa Terezinha de Goiás, sofre de transtorno de esquizofrenia paranoide. Dessa forma, ele é totalmente incapaz de entender o caráter delituoso do ato praticado por ele no dia 20 d...