A família da jovem que morreu com a filha e outros três parentes em um acidente na BR-452, em Itumbiara, no sul de Goiás, contou que Mariany Martins, de 25 anos, realizaria o sonho de colar grau na sexta-feira (3). Na noite de quinta-feira (2), quando aconteceu o acidente, os familiares voltavam da missa de formatura dela.

"Ela estava se formando, era um sonho para ela", contou a irmã de criação de Mariany, Anna Paula Ferreira.

Mariany estava se formando na graduação em Psicologia. Segundo a família, a jovem fazia o curso na cidade de Itumbiara, cidade onde foi realizada a missa da formatura. Segundo Anna Paula, com a colação de grau e a realização do sonho, a irmã estava em um momento feliz da vida dela.

"Ela finalmente tinha conseguido [se formar], estava tão feliz", explica Anna.

Além de Mariany, Julia Gabriella Martins, de 20 anos, que era prima da formanda e morreu no acidente, também cursava Psicologia na mesma universidade, mas ainda não havia concluído o curso. Nas redes sociais, a Faculdade Santa Rita de Cássia (Unifasc) lamentou a morte das duas.

"A faculdade presta suas condolências aos familiares e amigos das estudantes e lamenta a perda de duas jovens promissoras brasileiras", escreveu a faculdade.

Acidente na BR-452

O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (2), Km 170 da rodovia. Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou destruído (veja fotos abaixo).

“A família saía da formatura de uma das vítimas em Itumbiara com direção a Bom Jesus de Goiás. No carro da frente, viajava o pai e uma irmã [das vítimas], eles assistiram ao acidente pelo retrovisor”, detalhou o inspetor Newton Morais, da PRF.

Vítimas

Thiago Cândido Martins Oliveira (33 anos)

Mariany Candida Martins Oliveira (25 anos)

Thalita Rafaella Nogueira do Nascimento (27 anos)

Maria Alice Martins Pereira (4 anos)

Julia Gabriella Martins (20 anos)

Anna conta que o pai de algumas das vítimas estava no carro da frente e viu o que aconteceu.

“Ele caiu no mesmo buraco e ficou olhando pelo retrovisor. Quando viu os meninos também caíram [no buraco], só [que] quando ele viu, já não viu mais o farol do carro deles”, completou Anna.

Segundo uma outra familiar das vítimas, Thiago e Thalita eram de Cuiabá (MT) e vieram a Goiás para a formatura de Mariany. Já a própria formanda, Maria Alice e Júlia, eram de Bom Jesus de Goiás.

Em nota, a Prefeitura de Bom Jesus informou que vai decretar luto oficial de 3 dias e lamentou a morte de Mariany Martins e Júlia Gabriela, que eram servidoras da Secretaria Municipal de Saúde (leia nota no fim da reportagem)

Leia também:

- Justiça mantém prisão de policial civil suspeito de atirar em bombeiro após briga de trânsito

- Após alta médica, siamesas separadas em Goiânia estão sob cuidados mais leves, diz Zacharias Calil

Nota da Prefeitura de Bom Jesus de Goiás

A Prefeitura de Bom Jesus irá decretar luto oficial de 3 dias e lamenta profundamente a morte das Servidoras da Secretaria Municipal de Saúde Mariany Martins e Júlia Gabriela, e dos seus familiares

Prestamos aqui nossas homenagens e deixamos nossos mais sinceros sentimentos a Servidora Marcirene Martins e todos os seus amigos e familiares.

A ultima despedida está sendo organizada para o dia de amanhã, 04 de Março de 2023, ainda sem o horário divulgado e com local provável, no ginásio municipal.