Do hospital, o jovem de 26 anos que perdeu dedos da mão ao soltar fogos de artifício na madrugada deste domingo (1º), Réveillon, em Goiânia, falou sobre o acidente. “Se eu tivesse segurado mais, tinha arrancado minha mão fora”, disse Gabriel de Assunção Pereira, que afirmou ter tido dois dedos amputados por causa do ferimento.

Gabriel estava em casa, no Jardim Guanabara. Em um vídeo gravado no hospital e com a mão enfaixada, ele conta que “não teve o tempo certo para jogar” a bombinha e que ela estourou tão longo foi acendida.

O rapaz relatou também ter perdido muito sangue após o artefato ter explodido. “Estourou minha mão, foi tudo muito rápido”.

Gabriel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Conforme o último boletim do Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), ele passou por cirurgia e está na enfermaria. O estado de saúde dele é regular.

Ao POPULAR, o tio de Gabriel informou que o sobrinho tem alta prevista para esta segunda-feira (2).

