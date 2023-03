O jovem Kaio, de 19 anos, que tomou um choque em uma obra no dia 16 de fevereiro, se emocionou ao reencontrar os bombeiros que o salvaram. O reencontro aconteceu durante a formatura geral do 9° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, na última quarta-feira (1°). O acidente aconteceu quando Kaio ajudava seu pai em uma obra, em Caldas Novas, a 152 km de Goiânia. No vídeo, é possível ver o momento da reanimação do jovem e em seguida o reencontro com a equipe dos Bombeiros Militar.

No dia do choque, o pai de Kaio chegou no quartel dos bombeiros com o jovem tendo uma parada cardiorrespiratória. A equipe realizou a reanimação da vítima durante vários minutos, fazendo uso, inclusive, de um desfibrilador.

Assim que a situação foi controlada, o jovem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Caldas Novas para um atendimento mais completo. Na sequência, foi preciso transferir Kaio para Goiânia em uma aeronave dos Bombeiros. O jovem ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

“Minha imensa gratidão, minha imensa admiração. Nem que eu vivesse 200 anos, eu não vou ter como agradecer a vocês pelo que vocês fizeram pelo meu filho”, disse a mãe do jovem resgatado pelos Bombeiros, durante o reencontro do dia 1°. Kaio já teve alta do hospital e se encontra em casa com sua família.

