Cidades Jovem tem cortes no rosto após ser atingido por linha chilena enquanto pilotava moto Além dos ferimentos no rosto, o jovem também teve cortes no pescoço, caiu da moto e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município

Um jovem de 21 anos teve cortes no rosto após ser atingido por uma linha de cerol enquanto pilotava uma moto neste domingo (7), em Goianésia. Além dos ferimentos no rosto, o jovem também teve cortes no pescoço, caiu da moto e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O acidente aconteceu na avenida Contorno, localizada próximo a UPA de Goi...