Atualizada às 21h22 do dia 26/12/2022

Uma menina de 16 anos teve parte do seu corpo e cabelo queimados após saírem faíscas de um carrinho de bate-bate no Parque Mutirama, em Goiânia, nesta quinta-feira (22). Samire dos Anjos, que mora em Porangatu, região norte de Goiás, estava com a família passeando.

A irmã da jovem, Jessica dos Anjos, de 30 anos, conversou com o POPULAR e disse que o carrinho em que a menina estava começou a sair faísca da parte metálica que sai da traseira do brinquedo e encosta no teto. Então, caiu uma faísca sobre o corpo de Samire e queimou sua blusa, a região das costelas e seu cabelo.

Ao sentir o fogo, a menina saiu de imediato do brinquedo, pulou a cerca para que a irmã a ajudasse e começou a gritar 'tá queimando, tá queimando'. Jessica informou que os carrinhos continuaram funcionando e o técnico só retirou a barra metálica que estava pegando fogo.

A menina se queixou que o machucado estava ardendo e queimando muito. Então Jéssica chamou os técnicos do brinquedo e, segundo ela, eles ficaram rindo da situação. “Eu perguntei, você está rindo de que? Qual é a graça?”. A irmã procurou então a supervisão do Mutirama e explicou a situação.

Samire foi atendida pela equipe de emergência do local e medicada com uma pomada. A irmã da menina disse que ela passa bem.

Em nota ao POPULAR, a Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul) informou que brinquedo projeta faíscas quando em funcionamento e que elas não atingem os usuários, pois se dissipam imediatamente. Ainda, segundo a pasta, a adolescente se machucou quando, ao notar faíscas, se assustou, pulou do brinquedo e escorregou no piso tátil, o que provocou ferimentos. A irmã da adolescente nega essa versão.



A Agetul informa ainda que o brinquedo, que passa por manutenções constantemente, não apresentou falhas, e está de acordo com as exigências de funcionamento.