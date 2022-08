Cidades Jovem torturada por amigas na adolescência, em Trindade, viraliza na web após compartilhar trauma Crime aconteceu em setembro de 2016, em Trindade, e teve grande repercussão local

Uma jovem de 20 anos viralizou nas redes sociais após relembrar momentos de terror praticados por “amigas” dela em 2016, em Trindade, a 24 quilôemtros de Goiânia. Rhailla Maielly Ferreira Kloh, na época com 14 anos, foi torturada por outras três adolescentes, que filmaram as agressões. Atualmente, Rhailla é digital influencer. Ela possui um canal no YouTube ...