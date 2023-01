Uma jovem de 21 anos foi presa na última sexta-feira (27) suspeita de tráfico de drogas, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo o Comando do Policiamento da Capital (CPC) da Polícia Militar (PM), a mulher afirma que usou o dinheiro de uma herança para comprar as drogas.

O soldado David Hamu, do 38º Batalhão da PM, em Aparecida de Goiânia, conta que, durante a abordagem, a jovem disse ter recebido cerca de R$ 150 mil. “Ela usou todo esse dinheiro para investir no tráfico”, disse o PM. A CPU informou que apreendeu, aproximadamente, R$ 500 mil com a mulher.

Os policiais foram acionados após uma denúncia anônima sobre uma casa no Setor Vila Alzira, que estaria sendo usada como ponto de tráfico de drogas. A CPU relata que, ao chegar no local, as equipes se depararam com um forte odor e maconha e que, ao entrar na casa, viram um casal pulando o muro.

Até o momento, somente a mulher foi localizada e presa. Durante a abordagem, a jovem admitiu ser dona das drogas e confirmou que ela era comercializada naquela casa. “Diante de todo material apreendido, a mulher foi apresentada ao 4° DP para as providências cabíveis”, informa a CPU.

Lista de material apreendido:

76 frascos de lança perfume;

02 pacotes contendo vários comprimidos de êxtase;

02 potes contendo cocaína em pó;

02 tabletes de cocaína;

07 porções de substância branca em sacos plásticos;

07 porções de crack;

01 pote contendo sementes de maconha;

10 porções de maconha envoltos em papel filme.

Além disso, os policiais encontraram sacos plásticos, balança de precisão, caderno de anotações, máquina de cartão, cerca de R$ 331 US$ 1, papel filme, fitas adesivas, facas, uma caixa de jóias e uma caixa de aplicativo de entrega de alimentos. A corporação destaca que esses objetos eram usados para o tráfico.

O POPULAR entrou em contato com a Central de Flagrantes para questionar se a mulher ainda estaria presa, porém não teve sucesso. A Polícia Civil (PC) deve investigar o caso, mas segundo a assessoria, o inquérito está em sigilo devido envolver um menor de idade, que não teve o nome divulgado.

