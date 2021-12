Cidades Jovens entre 18 e 29 anos deixam de tomar a 2ª dose contra Covid-19, em Goiânia Quatro em cada dez pessoas nesta faixa etária não compareceram aos postos para completar o ciclo vacinal contra a Covid-19. Prefeitura faz vacinação itinerante

Em Goiânia, quatro a cada dez jovens com idade de 18 a 29 anos que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, não retornaram para a aplicação da dose 2° da vacina. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. Outras 22,4 mil pessoas da mesma faixa etária na capital não tomaram sequer a primeira dose do imunizante, correspondendo a 8% do t...