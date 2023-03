Quatro jovens foram filmados pegando carona na traseira de um caminhão. O flagrante foi feito nesta terça-feira (28) em uma avenida de Anápolis. Pelas imagens é possível ver que os veículos que estão transitando pelo local, tentam desviar para não causar um acidente.

Um motoqueiro que passava pelo local, usou o celular para registrar quando os quatro jovens seguram na traseira do caminhão com uma das mãos e com a outra se equilibram na bicicleta. O motociclista se mostra indignado pela situação pelo risco que a manobra representa para os demais motoristas.

Nas imagens é possível perceber que a avenida está movimentada com carros, caminhões e motos que tentam desviar e diminuir a velocidade para evitar um possível acidente.

