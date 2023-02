Dois jovens foram presos, na última segunda-feira (6), suspeitos de matar Jorcelino Pereira Gonçalves, um idoso de 72 anos, em Iaciara. Um deles, de 26 anos, é filho da vítima e teria feito uma emboscada para atacá-lo com golpes de enxada. Já o outro suspeito, de 18 anos, teria pisoteado a cabeça do idoso até matá-lo. Segundo a polícia, Jorcelino era conhecido como uma pessoa pacata e sua morte gerou revolta na região.

O crime aconteceu na madrugada de sábado (4) para domingo (5). Segundo o delegado Iago Batista, Jorcelino voltava para casa após sair de um local onde consumia bebidas alcoólicas quando, no meio do caminho, encontrou com o filho, que também mora na região.

O jovem, narra o delegado, teria atraído o pai para um lugar onde, junto com um amigo, atacou a vítima. “O filho desferiu golpes de enxada, já o outro jovem o pisoteou”, detalhou Batista.

Prisão

Após diligências, a Polícia Civil conseguiu identificar um dos suspeitos. Ele foi encontrado em uma escola estadual de Iaciara, enquanto assistia aula. “Ele estava tranquilo no local”, disse o delegado.

Já o outro suspeito, filho da vítima, foi preso logo em seguida. Segundo o delegado, os próprios familiares desconfiaram do rapaz, uma vez que ele não havia ido ao velório e nem ao sepultamento do pai.

“Ele estava bastante nervoso e organizando roupas para tentar fugir”, contou Batista.

Motivação

Questionado, um dos suspeitos disse que estava sob efeito de drogas quando foi convidado pelo filho do idoso para roubar a vítima, que teria recebido uma grande quantia em dinheiro recentemente.

No entanto, após matar o idoso, nenhum dinheiro foi encontrado com ele. A polícia suspeita de que o suposto roubo tenha sido apenas um pretexto do filho para conseguir ajuda para matar o pai.

De acordo com o delegado Iago Batista, o assassinato de Jorcelino provocou grande comoção na região, uma vez que ele era “conhecido por nunca fazer mal a ninguém”.

A dupla está presa preventivamente no presídio de Posse, e pode responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado. As investigações prosseguem.

