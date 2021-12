Cidades Jovens tentam jogar drogas para dentro do presídio de Senador Canedo, mas são interceptados Por meio das câmeras foi possível identificar veículo utilizado na fuga

Quatro homens, entre 18 e 20 anos, tentaram jogar aproximadamente 300 gramas de maconha por cima do muro da Unidade Prisional Regional (UPR) de Senador Canedo para detentos, na última sexta-feira (24), mas foram interceptados pelos servidores do local. Segundo a 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), as imagen...