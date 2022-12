Vídeos que circulam pelas redes sociais registraram uma briga entre jovens na praça de alimentação do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, na noite desta segunda-feira (5). As imagens mostram dois rapazes trocando murros, chutes, golpes com capacete e com cadeiras. Ainda não se sabe o que motivou o desentendimento.

Dois seguranças do shopping tentaram separar o grupo, que só foi disperso depois de um tempo. Ao final, é possível ver um dos envolvidos correndo do local.

Em nota, a assessoria do Buriti Shopping informou que um dos rapazes teve ferimentos leves e foi atendido pelo serviço médico do centro de compras.

Foi questionado o motivo da briga, mas até a última atualização desta matéria não obteve retorno. A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) também foi procurada para saber se chegou a ser acionada, contudo ainda não tivemos resposta.

Confira a nota na íntegra:

Perto do horário de fechamento do shopping, no final da noite desta segunda, 5 de novembro, houve um tumulto provocado por desentendimento entre um grupo de jovens. A equipe de segurança do centro de compras conteve rapidamente a confusão. Um dos rapazes envolvidos na confusão teve ferimentos leves e foi atendido pelo serviço médico do shopping.

