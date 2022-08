Cidades Juíza cita fome e desemprego em decisão que soltou suspeito de furtar carne, em Novo Gama Homem em situação de rua havia sido flagrado furtando duas peças de carne, no valor de R$ 98. Juíza levou em conta o princípio da insignificância, acatando parecer do MP para a soltura

Um homem em situação de rua que havia sido preso ao ser flagrado furtando duas peças de carne em um supermercado de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, foi solto neste sábado (27) após passar por audiência de custódia. Na decisão que determinou a soltura do suspeito, que não tinha antecedentes criminais, a juíza considerou o princípio da insignificância por se...