O juiz Ernani Veloso de Oliveira Lino, do Fórum de Itaberaí, a 101 km de Goiânia, foi aposentado compulsoriamente nesta terça-feira (6), pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O magistrado é acusado de assédio sexual contra duas servidoras, além de outros quatro desvios de conduta.

Os casos de assédio sexual vieram a público em 2018 depois que as servidoras denunciaram as “brincadeiras sem graça” do juiz ao g1 Goiás. Na época, as vítimas relataram que Ernani pedia os números de telefones delas, dava abraços, beijos no pescoço e oferecia dinheiro para elas “ficarem” com ele.

Além disso, durante a sessão do CNJ, a conselheira Salise Sanchotene detalhou outras quatro acusações contra o juiz. Ela destacou que os fatos foram apurados a pedido da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que recebeu as denúncias de outros servidores do Fórum de Itaberaí.

“O magistrado é apenado por uso de veículo oficial para fins particulares, apropriação de bens móveis do patrimônio do TJ para uso residencial, inobservância de impedimento legal para atuar em procedimentos administrativos de interesse de sua cônjuge, desvio de função para beneficiar financeiramente um servidor e assédio contra duas servidoras”, detalhou Salise.

Em nota, a defesa do magistrado, o advogado Leandro Silva, afirmou que ele nega as acusações de assédio e que as denúncias são uma trama armada contra ele e sua família. “Convicto que se trata de uma injustiça, adotará todas as providências judiciais cabíveis”, finalizou.

Nota na íntegra

O Juiz Ernani Veloso nega as duas acusações de assédio. Na oportunidade, registra sua gratidão às inúmeras mulheres que testemunharam a seu favor, especialmente àquelas que corajosamente revelaram a trama armada contra ele e sua família. Lamenta, mas respeita a decisão do CNJ. Convicto que se trata de uma injustiça, adotará todas as providências judiciais cabíveis.

