Juiz nega investigação contra partes do júri do caso Valério Luiz

A Justiça negou pedido feito por dois réus do caso Valério Luiz para que fosse investigada a conduta de todos os envolvidos no julgamento, incluindo todos os jurados, os próprios réus, advogados e o assistente de acusação. O pedido, feito após o anúncio de que a atitude do jurado que quebrou o isolamento e levou à suspensão do júri iniciado no dia 13 de junho, era focado p...