O juiz Rodrigo Rodrigues de Oliveira e Silva negou a soltura de Fernanda Ferreira de Sousa, de 26 anos, que foi presa por arrancar parte do dedo de um subtenente da Polícia Militar durante uma suposta abordagem numa distribuidora de bebidas de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

A confusão aconteceu no último sábado (4), no setor Colina Azul. Fernanda e sua companheira, que também está presa, foram abordadas na distribuidora e lutaram com o PMs. Elas alegaram legítima defesa porque os militares teriam abusado da autoridade policial. Há imagens de Fernanda com hematomas no rosto.

O g1 pediu nota para a Polícia Militar, por e-mail nesta quinta-feira (9), para saber se o subtenente foi afastado da função de ronda ostensiva e como está a apuração sobre o suposto excesso de força durante a abordagem, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

O magistrado alegou na decisão, publicada na quarta-feira (8), que distribuidoras de bebidas são locais recorrentes em crimes sexuais e tráfico de drogas.

"Cuja venda de álcool no Brasil, ao contrário dos EUA, dispensa a concessão de alvarás e licenças apropriadas, servindo de estímulo ao consumo desenfreado em via pública, inclusive por crianças e adolescentes", escreveu o juiz.

Ele manteve as prisões sob o argumento de manter a ordem pública e em razão da conduta perigosa das mulheres, que teriam desrespeitado o trabalho da polícia.

Dessa forma, a princípio, a atuação policial encontra-se revestida da presunção de legitimidade, inclusive durante o exercício ostensivo e regular da função pública.

Sobre o suposto abuso de autoridade exercida pelos policiais militares, o juiz disse que eles agiram dentro da lei e citou o Artigo 45 do Código Penal Militar.

"Excesso escusável - Parágrafo único. Não é punível o excesso quando resulta de escusável surpresa ou perturbação de ânimo, em face da situação", diz o código.

Abuso de autoridade

O Ministério Público (MP-GO) também pediu a revogação da prisão de Fernanda e Hellen. Para o promotor Marcelo Faria da Costa Lima, as marcas e hematomas nos rostos delas deixam claro que elas foram agredidas pelo PM.

“A feição das conduzidas evidenciam de modo muito contundente a prática de agressões praticadas pelos policiais militares. Ignorar isso é ignorar o óbvio. Obviamente, toda a ação deverá ser melhor apurada em sede do caderno policial”, afirmou o promotor.