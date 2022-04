Cidades Juiz nega suspeição no Caso Valério Luiz e segue no júri Lourival Machado da Costa rebate acusação feita pelo empresário Maurício Sampaio sobre “inimizade capital” e diz ser “surreal” alegação de que desentendimento entre as partes começou durante suposta partida de futebol. TJ-GO ainda vai avaliar situação

O juiz Lourival Machado da Costa, que vai presidir o júri dos cinco réus acusados pela morte do jornalista Valério Luiz, não acolheu pedido de suspeição feito pelo empresário Maurício Sampaio, de 63 anos, acusado de ser o mandante do crime, e se manteve na função, repassando a petição para que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) a analisasse. Costa respon...