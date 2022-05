Cidades Juiz sorteia novos jurados para tribunal de júri do caso Valério Luiz Magistrado é obrigado a fazer procedimento a cada nova temporada de júris. Depois de movimentação da defesa de Maurício Sampaio, nova turma é da 4ª Vara Criminal de Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri

O juiz Lourival Machado da Costa, responsável por presidir o tribunal de júri do assassinato do jornalista esportivo Valério Luiz de Oliveira, sorteou uma nova turma de jurados do caso na tarde desta quarta-feira (4). A cada nova temporada de júris, os magistrados são obrigados a sortear novos jurados que irão participar dos julgamentos. Depois de sofrer três a...