Cidades Juiz suspende multas do Ibama contra Instituto Onça-Pintada Instituto Onça-Pintada foi multado pelo Ibama após a morte de 72 animais por suposta negligência

O Instituto Onça-Pintada (IOP), localizado em Mineiros, sudoeste de Goiás, conseguiu na Justiça a suspensão das multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) pela morte de 72 animais por suposta negligência e maus-tratos. Na decisão, foi apontado que o órgão responsável por fiscalizações e autuações no local é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e...