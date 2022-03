Cidades Julgamento de recurso no caso Davi Sebba será realizado nesta quinta-feira (24) Acusação quer que policiais sejam julgados por homicídio qualificado. O advogado foi morto com um tiro, no estacionamento do Carrefour, em Goiânia

Depois de ser adiado, o julgamento de recurso do caso Davi Sebba será realizado nesta quinta-feira (24), a partir das 9h, no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Após concessões de vistas do processo, será decidido se os policiais militares acusados de terem participação da morte do advogado, em 5 de julho de 2012, devem ir a Júri Popular por homicídio doloso qualificado e outros crimes conexos. Leia também: - Advogado executado por PMs- Viúva de adv...