Cidades Julgamento do caso Valério Luiz é novamente adiado após defesa abandonar o plenário Júri foi suspenso após defesa de Maurício Sampaio se ausentar do plenário. Audiência foi remarcada para 13 de junho

Atualizado às 11h55min O julgamento dos cinco acusados pela morte do jornalista Valério Luiz, que seria iniciado nesta segunda-feira (2), foi novamente adiado. A decisão se deu após a defesa de Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do crime, se ausentar do plenário. A audiência foi remarcada para o dia 13 de junho. Os advogados de Sampaio alegam suposta su...