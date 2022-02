Cidades Julgamento sobre rol de serviços em planos de saúde mobiliza famílias Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide sobre serviços que devem ser oferecidos por planos, o que pode limitar tratamento para milhares de pessoas em todo o Brasil

Dezenas de famílias goianas acompanham com preocupação a possibilidade de mudanças nas coberturas dos planos de saúde. O temor se dá pelo julgamento em curso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que pode limitar o acesso a procedimentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Enquanto as operadoras dizem que a mudança é necessária, especialistas s...