Mês de julho começando e, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), os goianos devem se preparar para temperaturas mais elevadas e para o clima seco. O gerente do CIMEHGO, André Amorim, reforça que o inverno aqui no estado é marcado pelo período de estiagem e pela baixa umidade do ar, que merece “atenção”.

“Em julho ainda estamos no inverno e nós continuamos no período de estiagem. A probabilidade de ocorrência de chuva neste mês é muito baixa e, nos próximos 15 dias, não temos previsão de chuvas, o que é normal. Por enquanto, ainda temos as manhãs com temperaturas amenas, que vão subindo no decorrer do dia, e umidade na casa dos 25%, o que merece atenção”, afirmou.

André reforça que neste mês haverá a formação de uma massa de ar seco e que pode ocorrer a “entrada” de uma massa polar, mas que não deve causar um frio na mesma intensidade registrada em maio. “A massa polar se projeta e pode esfriar um pouco mais, mas fica mais retido na região sul e sudeste do estado, que podem registrar temperaturas de no mínimo 9ºC, por exemplo”, disse.

Com o tempo seco, o CIMEHGO alerta que o estado está com risco bastante elevado de incêndios, o que pode ser agravado em agosto e setembro. “Entretanto, observamos muitos focos de incêndio durante a madrugada, que somem durante o dia e voltam no início da noite. Então, é preciso reforçar com o cidadão para não colocar fogo, é preciso ter consciência”, alerta André.

Quando chove?

Por fim, o gerente do CIMEHGO reforça que em julho o tempo deve continuar seco e que, a partir de agosto, os goianos começaram a “reclamar do calourão” devido às temperaturas mais elevadas. “Visualizando mais a frente, teremos as primeiras chuvas em setembro, mas o período chuvoso mesmo deve retornar somente em outubro com chuvas mais irregulares” finaliza.

Leia também:

- Fogo em vegetação aumenta 85% em Goiás

- Temendo prejuízos, produtor se prepara para enfrentar frio em Goiás